Emergenza per le famiglie italiane: l’inflazione sale al 8,4%, mai così alta dal 1985 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Il peso dell’inflazione si abbatte sempre di più sulle famiglie italiane, secondo i dati preliminari dell’Istat durante il mese di agosto l’indice dei prezzi al consumo per la collettività ha registrato un aumento mensile dello 0,8%, raggiungendo un incredibile 8,4% in più rispetto l’anno precedente. Il livello raggiunto oggigiorno dall’inflazione non si toccava dal dicembre 1985, quando raggiunse un +8,8%. Questa spirale è innescata dall’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas, i quali producono conseguentemente l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, degli alimentari lavorati e dei beni durevoli. Accelerano anche, sempre secondo i dati dell’Istat, l’inflazione di fondo, ovvero al netto degli energetici e degli alimentari freschi (da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Il peso delsi abbatte sempre di più sulle, secondo i dati preliminari dell’Istat durante il mese di agosto l’indice dei prezzi al consumo per la collettività ha registrato un aumento mensile dello 0,8%, raggiungendo un incredibile 8,4% in più rispetto l’anno precedente. Il livello raggiunto oggigiorno dalnon si toccava dal dicembre, quando raggiunse un +8,8%. Questa spirale è innescata dall’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas, i quali producono conseguentemente l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, degli alimentari lavorati e dei beni durevoli. Accelerano anche, sempre secondo i dati dell’Istat,di fondo, ovvero al netto degli energetici e degli alimentari freschi (da ...

Mov5Stelle : Per noi essere #dallapartegiusta significa mettere al centro i diritti delle persone più fragili. Abbiamo lavorato… - petergomezblog : Energia, l’emergenza è per tutti ma in Italia, Francia e Germania l’elettricità costa il triplo che in Spagna o Sve… - matteosalvinimi : In diretta con Nicola Porro, su Rete 4?? Parliamo di emergenza bollette e lavoro, rimanete collegati per ascoltare l… - ottovanz : RT @ItaliaViva: 'Piombino è oggi per il rigassificatore quello che era il Salento per il Tap: un falso problema, stretto tra paura e demago… - FuckHater83 : RT @MadameA02: 5 stupri negli ultimi giorni però guai a parlare di emergenza che passo per pazza io. #stupro -