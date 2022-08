Elsa Fornero e Giorgia Meloni premier: «Il machismo dei populisti non la digerirà» (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’economista ed ex ministra del Lavoro Elsa Fornero in un’intervista a La Stampa parla di Giorgia Meloni premier. E prevede che i “maschi” della coalizione di centrodestra faranno fatica ad accettare la sua leadership a Palazzo Chigi. Fornero osserva le ultime posizioni prese dalla presidente di Fratelli d’Italia in campagna elettorale: «Sente odore di governo, si considera vicina alla meta. Siccome sa che i problemi del paese sono tanti, cerca di essere più prudente di alcuni che, anche della sua alleanza, prudenti non sono. A cominciare da Berlusconi che si ripresenta con promesse fatte vent’anni fa». Secondo l’economista va riconosciuto che Meloni in campagna elettorale «sta evitando gli errori, il video sullo stupro, grave, è uno dei pochi. Ha impostato un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’economista ed ex ministra del Lavoroin un’intervista a La Stampa parla di. E prevede che i “maschi” della coalizione di centrodestra faranno fatica ad accettare la sua leadership a Palazzo Chigi.osserva le ultime posizioni prese dalla presidente di Fratelli d’Italia in campagna elettorale: «Sente odore di governo, si considera vicina alla meta. Siccome sa che i problemi del paese sono tanti, cerca di essere più prudente di alcuni che, anche della sua alleanza, prudenti non sono. A cominciare da Berlusconi che si ripresenta con promesse fatte vent’anni fa». Secondo l’economista va riconosciuto chein campagna elettorale «sta evitando gli errori, il video sullo stupro, grave, è uno dei pochi. Ha impostato un ...

