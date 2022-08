Elisabetta Canalis | la showgirl nell’occhio del ciclone | la polemica esplosa in queste ore

Leggi su kronic

(Di mercoledì 31 agosto 2022)finitadelper unasui social: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda Sin da piccola ha sempre sognato di far parte del mondo dello spettacolo coronando il suo sogno e partecipando al tg satirico Striscia la notizia in qualità di “velina”: stiamo parlando di lei,. Successivamente ha avuto delle esperienze significative nel mondo dello spettacolo e ha fatto parlare di sé per le numerose relazioni sentimentali insieme ad alcuni personaggi come George Clooney e Bobo Vieri. Di recente è finitadelper alcune polemiche esplose sui social. curiosità sulla famosa(foto web)Sin ...