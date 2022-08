Elisa regina di ‘Città Spettacolo’, una voce che emoziona e incanta – VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Una voce straordinaria, grande energia sul palco e un talento indescrivibile: da pelle d’oca il concerto di Elisa a Benevento. La cantautrice incanta il pubblico della 43esima edizione di ‘Città Spettacolo‘ portando in scena il suo ‘Back to the future live tour’ che unisce musica e messaggi a favore della difesa dell’ambiente, della sostenibilità e per la cura del pianeta. L’artista friulana coinvolge piazza Risorgimento fin dai primi brani. Da ‘Come sei veramente’ a ‘L’anima vola’, fino all’emozionante interpretazione di ‘Hallelujah’, del compianto cantautore canadese Leonard Cohen, che ha favorito la prima standing ovation della serata. Neanche il tempo di apprezzare i suoi nuovi lavori, che i fan si emozionano ascoltando successi storici come ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Unastraordinaria, grande energia sul palco e un talento indescrivibile: da pelle d’oca il concerto dia Benevento. La cantautriceil pubblico della 43esima edizione diSpettacolo‘ portando in scena il suo ‘Back to the future live tour’ che unisce musica e messaggi a favore della difesa dell’ambiente, della sostenibilità e per la cura del pianeta. L’artista friulana coinvolge piazza Risorgimento fin dai primi brani. Da ‘Come sei veramente’ a ‘L’anima vola’, fino all’nte interpretazione di ‘Hallelujah’, del compianto cantautore canadese Leonard Cohen, che ha favorito la prima standing ovation della serata. Neanche il tempo di apprezzare i suoi nuovi lavori, che i fan sino ascoltando successi storici come ...

