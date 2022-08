Elezioni ultime notizie. Meloni: Ita strategica, non è competenza di questo governo. Conte: Draghi chiarisca (Di mercoledì 31 agosto 2022) Partiti in pressing per un intervento del governo sugli aumenti. «Recuperare subito le tasse sugli extraprofitti», dice il Pd. Mentre Salvini chiede di aprire il Parlamento per mettere «un tetto agli aumenti di luce e gas». «Ma no a nuovo debito», avverte Meloni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 31 agosto 2022) Partiti in pressing per un intervento delsugli aumenti. «Recuperare subito le tasse sugli extraprofitti», dice il Pd. Mentre Salvini chiede di aprire il Parlamento per mettere «un tetto agli aumenti di luce e gas». «Ma no a nuovo debito», avverte

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - bizcommunityit : Elezioni, Conte: noi chiedevamo misure, altri armi. Renzi: sciagura aver tolto Draghi LIVE - Miti_Vigliero : L'Erba Voglio non cresce neanche nel giardino del Re Scuola: Meloni, voglio liceo del made in Italy @sole24ore - Miti_Vigliero : Disse quella che vuole nazionalizzarla. (competenza di questo governo per lei&c son solo grane mostruose -… - sole24ore : ?? La leader di Fratelli d’Italia #Meloni si è così espressa a Pescara parlando della vendita di #ItaAirways:… -