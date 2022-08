Elezioni, Speranza: “Voto domiciliare per chi è positivo al Covid” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Se una persona è positiva, è nell’interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento”. Roberto Speranza apre al Voto domicliare per consentire anche a chi ha contratto il nuovo coronavirus di prendere parte alle Elezioni del 25 settembre. “Come fatto nelle ultime Elezioni, c’è la possibilità del Voto domiciliare, così come per le persone inferme. Anche per queste Elezioni il Voto domiciliare c’è e lo si può usare”, ha detto oggi il ministro della Salute. “Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza”. In un’intervista a Radio Capital, Speranza ha affermato che presto il Consiglio superiore di sanità esprimerà un parere sulla questione della quarantena dei positivi. “Quello che è certo è che se una persona è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Se una persona è positiva, è nell’interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento”. Robertoapre aldomicliare per consentire anche a chi ha contratto il nuovo coronavirus di prendere parte alledel 25 settembre. “Come fatto nelle ultime, c’è la possibilità del, così come per le persone inferme. Anche per questeilc’è e lo si può usare”, ha detto oggi il ministro della Salute. “Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza”. In un’intervista a Radio Capital,ha affermato che presto il Consiglio superiore di sanità esprimerà un parere sulla questione della quarantena dei positivi. “Quello che è certo è che se una persona è ...

