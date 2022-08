Elezioni | sondaggista Masia | Tra 18 e 24 anni alle urne non oltre 60% | da Tik tok poco di più

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Ci attendiamo una partecipazione al voto dei ragazzi tra i 18 e i 24che non supererà il 60%, generale tra il 65 e il 68%. Tra i giovani nettamente il primo partito sarà quindi quello dell'astensione, che conquisterà almeno il 40%. Instagram e Tik tok possono portare qualcosina in più, ma non si vaquesto". Lo dice all'Adnkronos ilFabrizioche aggiunge: "Chiaro che i partiti li usino per portarli al voto, ma il coinvolgimento è più empatico che sui contenuti, usando un linguaggio fatto di sketch". Secondo, "il problema è sociologico e psicologico, molto ampio e generalizzato. Sono giovani bombardati dalla pandemia, dalla depressione economica, dalla difficoltà di trovare lavoro, ripiegati su loro stessi in attesa che qualcosa accada. ...