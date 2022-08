Elezioni: “senza infermieri non c’è salute”, appello Fnopi a politica (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “senza infermieri non c’è salute. L’Italia deve dimostrare di essere una nazione che investe sull’infermieristica, i cittadini non possono più aspettare”.? E’ il monito-appello che arriva dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che, in rappresentanza degli oltre 460mila infermieri iscritti all’Albo, chiedono alla politica scelte precise, di assicurare un cambio di passo indispensabile – soprattutto a fronte del momento storico, che vede a rischio la sostenibilità del sistema sanitario – e la possibilità di garantire a pazienti e cittadini adeguate risposte ai mutati bisogni di assistenza e salute. La Fnopi ha dunque messo nero su bianco le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “non c’è. L’Italia deve dimostrare di essere una nazione che investe sull’stica, i cittadini non possono più aspettare”.? E’ il monito-che arriva dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche () che, in rappresentanza degli oltre 460milaiscritti all’Albo, chiedono allascelte precise, di assicurare un cambio di passo indispensabile – soprattutto a fronte del momento storico, che vede a rischio la sostenibilità del sistema sanitario – e la possibilità di garantire a pazienti e cittadini adeguate risposte ai mutati bisogni di assistenza e. Laha dunque messo nero su bianco le ...

il_pucciarelli : @bravimabasta @GuidoCrosetto Nelle elezioni Rsu 2022 della scuola la Cgil ha preso il 27 per cento dei voti. Esiste… - Ruffino_Lorenzo : Il centrodestra è molto vicino ad ottenere i due terzi della maggioranza parlamentare, secondo i sondaggi. In quest… - riotta : Per capirci: sarà una campagna elettorale senza esclusione di colpi. E peggiorerà ogni giorno lasciandosi dietro ra… - Rosyfree74 : RT @Ferula18: Chi paventa interferenze russe sulle nostre elezioni accetta senza fiatare quelle US. Ergo non è questione di merito ma di ch… - redacla : @luigicasile Salvo poi lamentarsi del PD che governa da 10 anni senza aver mai vinto le elezioni . -