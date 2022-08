Elezioni: Renzi, 'Pd ha totalmente sbagliato posizionamento' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Credo che in questa sciagura"', l'aver fatto cadere il governo Draghi, "ci sia un clamoroso errore di posizionamento del Pd, ha sbagliato totalmente l'impostazione della campagna". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica. it. "Poteva fare un'operazione di chiamata alle armi contro Meloni e quindi chiamare anche i grillini. Oppure con noi" richiamandosi all'azione del governo Draghi ma "non ha voluto farla per rancore verso di noi. Oppure una corsa solitaria, veltroniana. Erano strade che avevano tutte una loro logica" Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Credo che in questa sciagura"', l'aver fatto cadere il governo Draghi, "ci sia un clamoroso errore didel Pd, hal'impostazione della campagna". Così Matteoa Metropolis su Repubblica. it. "Poteva fare un'operazione di chiamata alle armi contro Meloni e quindi chiamare anche i grillini. Oppure con noi" richiamandosi all'azione del governo Draghi ma "non ha voluto farla per rancore verso di noi. Oppure una corsa solitaria, veltroniana. Erano strade che avevano tutte una loro logica"

