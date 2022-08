Elezioni, Renzi “Convinto che noi staremo davanti a Forza Italia” (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se tu sei uno che ha votato Forza Italia con Silvio Berlusconi leader europeista, come fai a votare Meloni? Oppure sei un riformista, come fai a vedere un Pd che chiede come prima cosa di aumentare le tasse? I moderati e riformisti sono entrambi due target. Io sono Convinto che noi staremo davanti a Forza Italia. Calenda è molto più esagerato e dice dobbiamo stare avanti a Lega e M5S. Il bello è che con Calenda, divento io il moderato…”. Lo ha detto, ospite a Metropolis su Repubblica.it, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Per Renzi poi: “Sui temi energetici il nostro schieramento è sicuramente il più credibile. “Io con Calenda abbiamo sicuramente più credibilità…”. Sulla caduta del Governo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se tu sei uno che ha votatocon Silvio Berlusconi leader europeista, come fai a votare Meloni? Oppure sei un riformista, come fai a vedere un Pd che chiede come prima cosa di aumentare le tasse? I moderati e riformisti sono entrambi due target. Io sonoche noi. Calenda è molto più esagerato e dice dobbiamo stare avanti a Lega e M5S. Il bello è che con Calenda, divento io il moderato…”. Lo ha detto, ospite a Metropolis su Repubblica.it, il leader diViva Matteo. Perpoi: “Sui temi energetici il nostro schieramento è sicuramente il più credibile. “Io con Calenda abbiamo sicuramente più credibilità…”. Sulla caduta del Governo ...

matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - borghi_claudio : A parte l'amico @Donzelli la compagnia non è delle migliori ?? Elezioni: le principali candidature in Toscana. Da R… - paolocol1 : RT @LucillaMasini: Arabia Saudita: 45 anni di carcere a una donna per alcuni post sgraditi al regime. Mah, il Rinascimento me lo ricordavo… - ItaliaNotizie24 : Elezioni, Renzi “Convinto che noi staremo davanti a Forza Italia” - LaLestofante : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Io credo che queste elezioni siano una sciagura in ragione del fatto che si è tolto di mez… -