Elezioni provinciali Il sindaco di Montemesola Ignazio Punzi candidato presidente

Il lavoro di squadra, la condivisione di idee e progetti in un ambito comune che, in armonia, riesca a coniugare le legittime aspirazioni di ogni Municipio tracciando un percorso di crescita capace di coinvolgere ogni singolo cittadino della provincia di Taranto, con l'obiettivo omogeneo di accelerare il miglioramento e l'evoluzione dell'intero territorio. A questo aspirano i sottoscrittori della lista "Area Civica – Punzi presidente" che vede candidato il sindaco di Montemesola, Ignazio Punzi, alla Presidenza della Provincia; elezione che si terrà il prossimo 18 settembre."Ho accettato di candidarmi alla Presidenza della Provincia – dichiara il sindaco di Montemesola, Ignazio Punzi – perché sono certo ...

