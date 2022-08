Elezioni: Marattin posta video candidata under 35 Pd, 'c'era una volta il partito del lavoro' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "C'era una volta il partito del lavoro. Non è un thread polemico, a maggior ragione verso candidati giovani, di cui la politica ha bisogno. Ma anche qui è utile fare chiarezza. Che cosa intende esattamente Rachele Scarpa, che al 100% sarà eletta parlamentare Pd?". Lo scrive Luigi Marattin di Iv su twitter postando un video della 25enne Rachele Scarpa, capolista Pd in Veneto, uno dei volti nuovi nelle liste dem e già finita tra le polemiche per alcuni post su Facebook su Israele. Continua Marattin: "Dice che 'dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone'. Che cosa significa? Che lo debba invece essere la rendita, dietro cui non c'è produzione, crescita, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "C'era unaildel. Non è un thread polemico, a maggior ragione verso candidati giovani, di cui la politica ha bisogno. Ma anche qui è utile fare chiarezza. Che cosa intende esattamente Rachele Scarpa, che al 100% sarà eletta parlamentare Pd?". Lo scrive Luigidi Iv su twitterndo undella 25enne Rachele Scarpa, capolista Pd in Veneto, uno dei volti nuovi nelle liste dem e già finita tra le polemiche per alcuni post su Facebook su Israele. Continua: "Dice che 'dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui ilè l'unico mezzo di sostentamento per le persone'. Che cosa significa? Che lo debba invece essere la rendita, dietro cui non c'è produzione, crescita, ...

