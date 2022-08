Elezioni, lo sfogo del segretario della Lega Lombarda: “In lista in posizione impossibile. Amarezza dopo 31 anni nel partito” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Declassato in terza posizione nonostante 30 anni di militanza, la fondazione del movimento dei Giovani Padani e la guida della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi – eletto in Parlamento per la prima volta nel 2006 – si sfoga contro il partito, parlando alla sua “base elettorale”. Quel terzo posto nel listino bloccato alla Camera nella circoscrizione plurinominale Lombardia 1-P02 non se lo spiega proprio. Davanti a lui il vice-capogruppo della Lega a Montecitorio, Fabrizio Cecchetti, e la deputata Elena Lucchini, piemontese. Matteo Salvini? Totalmente assente dal suo lungo discorso postato su Facebook. I destinatari sono i “militanti e amici di una vita”: “La possibilità di essere eletto per rappresentarvi è realisticamente impossibile”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Declassato in terzanonostante 30di militanza, la fondazione del movimento dei Giovani Padani e la guida, Paolo Grimoldi – eletto in Parlamento per la prima volta nel 2006 – si sfoga contro il, parlando alla sua “base elettorale”. Quel terzo posto nel listino bloccato alla Camera nella circoscrizione plurinominale Lombardia 1-P02 non se lo spiega proprio. Davanti a lui il vice-capogruppoa Montecitorio, Fabrizio Cecchetti, e la deputata Elena Lucchini, piemontese. Matteo Salvini? Totalmente assente dal suo lungo discorso postato su Facebook. I destinatari sono i “militanti e amici di una vita”: “La possibilità di essere eletto per rappresentarvi è realisticamente”, ...

