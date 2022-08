Elezioni, la politica dei like che parla a se stessa: e poi ci ritroviamo a sentire le solite proposte (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Margherita Zappatore In politica, lo sappiamo e lo vediamo ogni giorno, tutto è concesso e i leader si barcamenano facendo a gara a chi la spara più grossa e a chi partorisce l’insulto più divertente contro gli avversari. Non ci sorprendiamo, quindi, se vediamo decine di persone sputare veleno contro il primo malcapitato sui social, perché questa è la conseguenza diretta di un modo di fare politica che ha lasciato indietro i confronti sui temi e ha abbracciato la ricerca smodata del consenso e del like a tutti i costi, sacrificando il contenuto per la forma. Non c’è più l’uso delle provocazioni taglienti per veicolare un messaggio e accendere un faro su un tema, ma sono ormai fine a stesse. Ed è così che pian piano la politica è diventata autoreferenziale, parlando sempre più a se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Margherita Zappatore In, lo sappiamo e lo vediamo ogni giorno, tutto è concesso e i leader si barcamenano facendo a gara a chi la spara più grossa e a chi partorisce l’insulto più divertente contro gli avversari. Non ci sorprendiamo, quindi, se vediamo decine di persone sputare veleno contro il primo malcapitato sui social, perché questa è la conseguenza diretta di un modo di fareche ha lasciato indietro i confronti sui temi e ha abbracciato la ricerca smodata del consenso e dela tutti i costi, sacrificando il contenuto per la forma. Non c’è più l’uso delle provocazioni taglienti per veicolare un messaggio e accendere un faro su un tema, ma sono ormai fine a stesse. Ed è così che pian piano laè diventata autoreferenziale,ndo sempre più a se ...

