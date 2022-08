Elezioni | Gozi | ' basta con i gemelli dell' autogol Letta-Meloni | è Renew Italia la vera novità' **

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago (Adnkronos) - "Superare le divisioni politiche artificiose, smontare un bipopulismo che ha sfinito glini, ripartire dal metodo e dall'agenda Draghi". In poche parole Sandromette a fuoco il senso'evento organizzato dal Terzo polo per il prossimo 2 settembre a Milano, quando Carlo Calenda e Matteo Renzi daranno il via formale alla campagna elettorale e presenteranno il progetto. "Quello che vogliamo dimostrare è cheè un vero progetto politico ed è l'unicainin questa campagna elettorale -spiega all'Adnkronos l'eurodeputato diEurope, che interverrà dal palco del 'Super studio event'-. Abbiamo una proposta, un progetto, indichiamo un obiettivo ...

... che ogni anno ospita il FuoriSalone durante la Milano design week, farà da cornice al lancio del progetto Renew Europe in Italia, tanto che è previsto l'intervento sul palco di Sandro, ...Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe.L'appuntamento ufficiale per vedere Matteo Renzi e Carlo Calenda insieme sul palco è quello del 2 settembre prossimo a Milano. L'evento in rete viene presentato come il 'Lancio della campagna elettora ...