Elezioni | Giovannini | legge rigenerazione urbana è prioritaria

Jack_Giovannini : @borghi_claudio @borghi_claudio lo stesso vale per il mio collegio di BOLOGNA UNINOMINALE. Ci sarebbe bisogno si u… -

Tiscali Notizie

... dopo la firma di un protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area del Campasso."Uno dei grandi rimpianti della caduta anticipata del governo Draghi - ha sottolineato- è stata ...... Alessandro, Fabiola Trivella, Marco Taradash (giornalista e politico), Paolo Gamba, Desideria Mini, Davide Bacarella (coordinatore +Europa Firenze). Tra gli argomenti discussi:Genova, 31 ago. (askanews) - 'Il mio auspicio è che la legge sulla rigenerazione urbana possa avere una priorità altissima da parte del ...GENOVA - Oggi in visita nel capoluogo ligure il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, a Genova per la firma del Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Pr ...