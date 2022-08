Elezioni: FlixBus lancia ‘IoVoglioVotare’ su rimborso viaggi (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – In vista delle Elezioni politiche, FlixBus lancia l’iniziativa “IoVoglioVotare”, con cui rimborsera’ il viaggio di andata di tutte le persone che nella settimana del voto, fra lunedi’ 19 settembre e domenica 25 settembre, sceglieranno di raggiungere il proprio comune di residenza a bordo degli autobus verdi. “L’iniziativa – spiega l’azienda in una nota – nasce dalla presa di coscienza di due fattori: il primo e’ la crescita dell’astensionismo in Italia, denunciata, fra gli altri, dal portale di sondaggi YouTrend, che stima un’affluenza intorno al 65% alle Elezioni del 25 settembre, delineando il rischio di un’astensione record nel nostro Paese. Il secondo fattore e’, specificamente, l’aumento dell’astensionismo giovanile: SWG prevede che soltanto il 48% della popolazione di eta’ compresa fra i ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – In vista dellepolitiche,l’iniziativa “IoVoglioVotare”, con cui rimborsera’ ilo di andata di tutte le persone che nella settimana del voto, fra lunedi’ 19 settembre e domenica 25 settembre, sceglieranno di raggiungere il proprio comune di residenza a bordo degli autobus verdi. “L’iniziativa – spiega l’azienda in una nota – nasce dalla presa di coscienza di due fattori: il primo e’ la crescita dell’astensionismo in Italia, denunciata, fra gli altri, dal portale di sondaggi YouTrend, che stima un’affluenza intorno al 65% alledel 25 settembre, delineando il rischio di un’astensione record nel nostro Paese. Il secondo fattore e’, specificamente, l’aumento dell’astensionismo giovanile: SWG prevede che soltanto il 48% della popolazione di eta’ compresa fra i ...

