Elezioni: D'Elia (Pd) a Meloni, 'concessione? parità è conquista' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Per Giorgia Meloni 'le donne di destra interpretano la parità come una sfida e non come una concessione': non ha quindi nessuna idea delle battaglie che le donne della sinistra, dei sindacati, del femminismo hanno fatto per far avanzare i diritti in questo Paese. La parità, cara Meloni, è una conquista, non una concessione, ed è pagata ogni giorno a caro prezzo". Così Cecilia D'Elia, responsabile delle Politiche per la parità nella segreteria nazionale del Pd e portavoce della Conferenza delle Democratiche. "Ha ragione poi la presidente della fondazione Iotti Livia Turco a ricordare che la destra a cui Meloni si rifà ha votato contro la legge per la pensione alle casalinghe, contro la legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Per Giorgia'le donne di destra interpretano lacome una sfida e non come una': non ha quindi nessuna idea delle battaglie che le donne della sinistra, dei sindacati, del femminismo hanno fatto per far avanzare i diritti in questo Paese. La, cara, è una, non una, ed è pagata ogni giorno a caro prezzo". Così Cecilia D', responsabile delle Politiche per lanella segreteria nazionale del Pd e portavoce della Conferenza delle Democratiche. "Ha ragione poi la presidente della fondazione Iotti Livia Turco a ricordare che la destra a cuisi rifà ha votato contro la legge per la pensione alle casalinghe, contro la legge ...

