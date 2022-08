Elezioni: Calenda e Renzi aprono campagna Terzo Polo, venerdì alle 18 a Milano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Carlo Calenda e Matteo Renzi apriranno la campagna elettorale del Terzo Polo a Milano venerdì 2 settembre. L'evento si terrà a partire dalle ore 18 al Super Studio Event di via Tortona 27. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Carloe Matteoapriranno laelettorale del2 settembre. L'evento si terrà a partire dore 18 al Super Studio Event di via Tortona 27.

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - petergomezblog : Elezioni, la soluzione di Calenda per la candidata filo-Putin Modestino: “Resta in lista, non si occuperà di politi… - telodogratis : Elezioni 2022, Bonino: “Voto a Calenda favorisce le destre” – Video - hxc_matty : @alex65dra @malessandravar1 @matteorenzi @ABobbiese Questo ad ulteriore prova della sua intelligenza politica: ha u… -