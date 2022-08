**Elezioni: Bersani, voto Conte? 'Voto lista che raccoglie forze socialismo Ue'** (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Io Voto la lista che raccoglie le forze del socialismo europeo. Se sono amico di tutti i progressisti è perché ho visto la mucca nel corridoio prima del @ilfoglio it e di tanti altri". Così in un tweet Pier Luigi Bersani commenta l'articolo del Foglio nel quale si riportano le parole che Giuseppe Conte avrebbe pronunciato ad una riunione interna alcuni giorni fà: "Tanti elettori del Pd mi voteranno, compreso un ex segretario come Bersani", avrebbe detto il leader M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Iolacheledeleuropeo. Se sono amico di tutti i progressisti è perché ho visto la mucca nel corridoio prima del @ilfoglio it e di tanti altri". Così in un tweet Pier Luigicommenta l'articolo del Foglio nel quale si riportano le parole che Giuseppeavrebbe pronunciato ad una riunione interna alcuni giorni fà: "Tanti elettori del Pd mi voteranno, compreso un ex segretario come", avrebbe detto il leader M5S.

