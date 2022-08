Elezioni: Berlusconi lancia flat tax al 23%, 'è rivoluzione copernicana' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - ''Sicuramente la flat tax al 23%'' è uno dei punti del programma di Fi che avrebbe il maggior impatto economico sulla vita degli italiani. ''E' la rivoluzione copernicana, non solo del fisco, ma del rapporto tra Stato e cittadino''. Lo assicura Silvio Berlusconi intervistato dal 'Corsera'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - ''Sicuramente latax al 23%'' è uno dei punti del programma di Fi che avrebbe il maggior impatto economico sulla vita degli italiani. ''E' la, non solo del fisco, ma del rapporto tra Stato e cittadino''. Lo assicura Silviointervistato dal 'Corsera'.

