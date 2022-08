Elezioni, ancora scontro Di Maio-Meloni: «Finta patriota, fai gli interessi di Putin». La presidente di FdI: «Indegno» (Di mercoledì 31 agosto 2022) All’indomani del «no» pronunciato dal presidente del Copasir, e senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso alla richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta sui rapporti Lega e Mosca, Luigi Di Maio e Giorgia Meloni si scontrano sulla questione centrodestra e politica estera. «È inutile che ti nascondi dietro a un finto patriottismo», dice il ministro degli Esteri alla presidente di Fratelli d’Italia, «mentre con i tuoi alleati continuate a sostenere l’azione di Putin». Lo scontro si è acceso dopo l’intervista che il leader di Impegno civico ha rilasciato al Corriere della Sera. Là, ha offerto la sua interpretazione per la decisione di Urso: «È l’ennesimo segnale che Berlusconi e Salvini hanno la golden share della politica estera del centrodestra», ha detto, sottolineando ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) All’indomani del «no» pronunciato daldel Copasir, e senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso alla richiesta di istituzione di una commissione d’inchiesta sui rapporti Lega e Mosca, Luigi Die Giorgiasi scontrano sulla questione centrodestra e politica estera. «È inutile che ti nascondi dietro a un finto patriottismo», dice il ministro degli Esteri alladi Fratelli d’Italia, «mentre con i tuoi alleati continuate a sostenere l’azione di». Losi è acceso dopo l’intervista che il leader di Impegno civico ha rilasciato al Corriere della Sera. Là, ha offerto la sua interpretazione per la decisione di Urso: «È l’ennesimo segnale che Berlusconi e Salvini hanno la golden share della politica estera del centrodestra», ha detto, sottolineando ...

