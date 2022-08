Edilizia scolastica: numerosi cantieri per le scuole della Città Metropolitana in partenza con i fondi del PNRR (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per il Sud-Est Milano è previsto il rifacimento dell’impianto sportivo dell’Omnicomprensivo di San Donato Milanese, formato dagli istituti Mattei, Levi e Piero della Francesca. Numerose altresì le scuole milanesi coinvolte Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per il Sud-Est Milano è previsto il rifacimento dell’impianto sportivo dell’Omnicomprensivo di San Donato Milanese, formato dagli istituti Mattei, Levi e PieroFrancesca. Numerose altresì lemilanesi coinvolte

pdnetwork : Migliorare didattica digitale e ottenere una riduzione dei costi. Attuare un piano di edilizia scolastica che tenga… - Alex_Bruzzi1975 : RT @pdnetwork: Migliorare didattica digitale e ottenere una riduzione dei costi. Attuare un piano di edilizia scolastica che tenga insieme… - LukeSword4 : @GraziadioLuigi @bravimabasta Posso trovare la misura del superbonus inopportuna e, nel mio piccolo, posso incazzar… - DionisiMar : @spicciar @ricpuglisi Il PNRR poteva essere uno spunto x una nuova edilizia scolastica, soprattutto nelle aree che… - ElenaDobici : Dall’investimento per l’edilizia scolastica, passando per il no alla digitalizzazione della didattica fino all’abol… -