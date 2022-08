“È morta Rosetta Iervolino” ma lei replica: Sto bene, ho solo un po’ di mal di schiena (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si era diffusa nelle prime ore della giornata di oggi la notizia della morte di Rosa Iervolino, coniugata Russo, per due volte sindaco di Napoli e ministro. Tra i primi a diffonderla il sito FanPage. Ma la smentita è arrivata prontamente la smentita sia da parte dei familiari che della stessa Iervolino, che ha confermato: “Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”. Così Rosa Russo Iervolino a LaPresse smentisce la notizia della sua morte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si era diffusa nelle prime ore della giornata di oggi la notizia della morte di Rosa, coniugata Russo, per due volte sindaco di Napoli e ministro. Tra i primi a diffonderla il sito FanPage. Ma la smentita è arrivata prontamente la smentita sia da parte dei familiari che della stessa, che ha confermato: “Sto, non c’è male, houn po’ di mal di. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”. Così Rosa Russoa LaPresse smentisce la notizia della sua morte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CastigliMirella : RT @annapaolaconcia: Ussignur non è vero che #RosaRussoIervolino sia morta. Maledetti giornali!!! Maledetti. Lunga vita a #Rosetta nostra… - Alessia69406712 : RT @annapaolaconcia: Ussignur non è vero che #RosaRussoIervolino sia morta. Maledetti giornali!!! Maledetti. Lunga vita a #Rosetta nostra… - stedepi : RT @annapaolaconcia: Ussignur non è vero che #RosaRussoIervolino sia morta. Maledetti giornali!!! Maledetti. Lunga vita a #Rosetta nostra… - ildenaro_it : “È #morta #RosettaIervolino” ma lei #replica: Sto #bene, ho solo un po’ di #maldischiena - MelanyHamilton_ : @donnadimezzo pòra rosetta. potrebbe fingersi morta e continuare in serenità per un'altra 30ina d'anni. -