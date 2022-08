È morta Charlbi Dean, protagonista del film che aveva vinto la Palma d'oro a Cannes: aveva 32 anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' morta in ospedale a causa di un'improvvisa malattia l'attrice e modella sudafricana, reduce dall'interpretazione nel film Palma d'Oro a Cannes 2022 'Triangle of Sadness' . aveva 32 anni. Prima di ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) E'in ospedale a causa di un'improvvisa malattia l'attrice e modella sudafricana, reduce dall'interpretazione neld'Oro a2022 'Triangle of Sadness' .32. Prima di ...

