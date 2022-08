Dybala | l’opportunista alla Del Piero

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gol numero 100 in Serie A di Pauloè stato un omaggio involontario ad Alex Dele a un suo storico sigillo da opportunista Vedendo Roma-Monza mi è venuto in mente che Pauloe Alessandro Delsono amici. Hanno dato luogo a interessanti dialoghi on-line, parlando di calcio con quel gusto per il particolare del gesto tecnico che hanno i numeri 10. Ed è così che si rafforzano i legami, nello scoprire che tra campioni c’è un po’ dell’uno e dell’altro. A Paulopiacciono gli accostamenti, se li va a cercare, probabilmente è anche un modo per rinvigorire quell’immagine da gladiatore così contrastata con la sua «faccia da bambino», per citare José Mourinho. Si spiega così la citazione del Platini disteso sul campo di Tokyo (gustosa, certo, ma anche esagerata, un po’ fuori ...