Duy Beni trama puntata 9 del 01 Settembre 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ekim è a un bivio importante. Ha due opzioni per uscire dalla difficile situazione in cui si trova. O si sacrificherà e salverà la sua amica, oppure vedrà la vita della sua amica rovinarsi. Lei prende una decisione. Leyla ora sta ufficialmente combattendo contro la sua migliore amica tra i bulli. Ekim vuole prendersi un ultimo giorno per L'articolo proviene da MediaTurkey.

