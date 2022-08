Due anni di Daspo al tifoso viola che ha tentato di schiaffeggiare Spalletti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha firmato in mattinata due Daspo nei confronti dei tifosi viola identificati dalla Polizia a seguito degli episodi, avvenuti domenica scorsa ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha firmato in mattinata duenei confronti dei tifosiidentificati dalla Polizia a seguito degli episodi, avvenuti domenica scorsa ...

borghi_claudio : @eleginnytea @MattSDPell Non credo si sia mai fermato un momento da dieci anni che lo conosco. Massimo pause di due… - RaiTre : Kateryina, 7 anni di Buca. La guerra le ha portato via la madre e un fratello lasciandola con una grave ferita alla… - BelpietroTweet : L’istituto Mario Negri pubblica uno studio su «Lancet»: «Gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni del 90%».… - FrancescoDei_ : @ale_dibattista @EnricoLetta A parte che è la verità quelli che dice Letta.. e come 30 anni fa la Russia crollerà s… - RedditCittadini : Chi e stato al #governo in questi due anni e mezzo non è stato con gli ????italiani???? ma contro gli italiani! Cosa ci… -