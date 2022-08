Drew McIntyre: “Schiaccerò Roman a Clash at The Castle, ha fatto molti passi indietro” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Drew McIntyre è attualmente una delle migliori Superstar della WWE e chiaramente ama la sua professione. Ha vinto il WWE Champion in due diverse occasioni e continua a essere una star amatissima. The Scottish Warrior affronterà Roman Reigns a Clash At The Castle il 3 settembre, dove saranno in palio entrambi i titoli di Reigns. Anche i fan sono sicuramente molto eccitati per l’incontro. Intervenendo su Sky Sports, Drew ha parlato del suo prossimo match contro The Tribal Chief. McIntyre ha chiarito che intende schiacciare Roman all’evento. Le sue parole “Direi che è ancora una delle nostre più grandi star. Ha avuto due anni incredibili. 10 anni meravigliosi, più main event a WrestleMania, ed è tutto ciò che dice di essere. Le cose sono ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 31 agosto 2022)è attualmente una delle migliori Superstar della WWE e chiaramente ama la sua professione. Ha vinto il WWE Champion in due diverse occasioni e continua a essere una star amatissima. The Scottish Warrior affronteràReigns aAt Theil 3 settembre, dove saranno in palio entrambi i titoli di Reigns. Anche i fan sono sicuramente molto eccitati per l’incontro. Intervenendo su Sky Sports,ha parlato del suo prossimo match contro The Tribal Chief.ha chiarito che intende schiacciareall’evento. Le sue parole “Direi che è ancora una delle nostre più grandi star. Ha avuto due anni incredibili. 10 anni meravigliosi, più main event a WrestleMania, ed è tutto ciò che dice di essere. Le cose sono ...

