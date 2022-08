Domani alla Casa del Cinema proiezione del docufilm “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Casa del Cinema: proiezione del docufilm “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” di Fabrizio Corallo In programma giovedì 1° settembre alle ore 19.00, in occasione del centenario della nascita dell’attore Per celebrare Vittorio Gassman nel giorno del centenario della sua nascita, giovedì 1° settembre alle ore 19.00 verrà presentato alla Casa del Cinema di Roma, nella Sala Deluxe, il documentario di Fabrizio Corallo “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” (Italia, 2018). La proiezione sarà preceduta da brevi interventi di Miguel ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)deldelre” di Fabrizio Corallo In programma giovedì 1° settembre alle ore 19.00, in occasione del centenarionascita dell’attore Per celebrareGassman nel giorno del centenariosua nascita, giovedì 1° settembre alle ore 19.00 verrà presentatodeldi Roma, nella Sala Deluxe, il documentario di Fabrizio Corallo “re” (Italia, 2018). Lasarà preceduta da brevi interventi di Miguel ...

DiMarzio : #Paredes alla @juventusfc in chiusura ?? visite domani, probabilmente a Parigi @SkySport #calciomercato - Giorgiolaporta : Domani 32 agosto, andiamo tutti alla festa dei #comunisti ad ascoltare il dibattito tra #Fratoianni, #Letta e… - forumJuventus : ???? È fatta per Paredes alla Juve: domani visite a Parigi e poi in serata l’argentino sarà a Torino [Di Marzio] - colmahh : RT @dreamingtom_: mi dispiace per la persona che diventerò ma da domani parlerò solo di skam Italia fino alla prossima stagione #skamital… - trivialovetnj : @AryOT719 conoscendolo domani alla mezzanotte coreana fa la live -