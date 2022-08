stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - RitaNigronr : RT @stanzaselvaggia: Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbarazzan… - BITCHYFit : Divorzio Totti e Blasi: “Le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono” - darveyfeels_ : RT @stanzaselvaggia: Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbarazzan… - PerlediMitirda : RT @stanzaselvaggia: Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbarazzan… -

... questo, che non solo è valso per molte celebrità italiane (su tutti: Ilary Blasi e Francesco... Sylvester Stallone:dopo 25 anni di matrimonio, gravi accuse all'attore La love story che ...Nonostante le importanti parole rese al noto pr ed amico, colui che 20 anni fa fece incontraree l'allora Letterina di Passaparola, le carte delriportano tutti con i piedi per terra. ...Stando a una presunta confidenza di Francesco Totti all'amico Alex Nuccetelli, lo sportivo avrebbe riservato parole al miele per Ilary Blasi ...Totti e Ilary Blasi stanno definendo i dettagli del loro divorzio, ma cosa c'entra Cristiano Iovino Nell'articolo la risposta!