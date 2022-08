Disney+, ecco le serie in arrivo a settembre: il catalogo aggiornato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovi arrivi in casa Disney Plus. L’estate sta per volgere ormai al termine ed è tempo di conoscere le novità nei cataloghi dei principali network di contenuti in streaming e on demand. Tra questi sicuramente c’è Disney+ che ha annunciato i nuovi arrivi per settembre. Scopriamoli insieme. Nuove serie tv Disney+ settembre 2022 Tanta attesa per conoscere l’ultimo arrivo in casa Star Wars ovvero Andor, ennesimo prodotto che si inserirà nell’apposita sezione, disponibile anche in ordine cronologico, dedicata all’universo dell’amata saga. Data di uscita: 21 settembre. Lo stesso giorno uscirà anche Super Natural la nuova docuserie prodotta da James Cameron. E ancora: Pistol (8 settembre) Cars on the Road (8 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuovi arrivi in casa Disney Plus. L’estate sta per volgere ormai al termine ed è tempo di conoscere le novità nei cataloghi dei principali network di contenuti in streaming e on demand. Tra questi sicuramente c’èche ha annunciato i nuovi arrivi per. Scopriamoli insieme. Nuovetv2022 Tanta attesa per conoscere l’ultimoin casa Star Wars ovvero Andor, ennesimo prodotto che si inserirà nell’apposita sezione, disponibile anche in ordine cronologico, dedicata all’universo dell’amata saga. Data di uscita: 21. Lo stesso giorno uscirà anche Super Natural la nuova docuprodotta da James Cameron. E ancora: Pistol (8) Cars on the Road (8 ...

