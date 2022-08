Diritto di voto ai sedicenni: ottima proposta, ma prima riportiamo alle urne i giovani disinteressati (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Federico Lobuono* Il 29 agosto, dal suo blog, Beppe Grillo ha invocato il Diritto di voto per i 16enni, ma non è la prima volta che il tema viene discusso. Esattamente come la proposta di legalizzare la cannabis, ogni anno rispunta fuori quella di abbassare l’età dell’elettorato attivo. I leader di ogni colore politico accolgono sempre con entusiasmo l’iniziativa. Nel 2008, la prima a parlarne è stata Giorgia Meloni, arrivando addirittura a proporre nel 2011 l’abbassamento dell’elettorato passivo: 18 anni per la Camera dei Deputati e 25 anni per il Senato della Repubblica. Nel mese di marzo dello scorso anno, in prossimità della sua elezione a segretario del Pd, Enrico Letta ha nuovamente tirato fuori il tema ponendolo come punto chiave del nuovo corso al Nazareno. Anche allora la classe politica ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Federico Lobuono* Il 29 agosto, dal suo blog, Beppe Grillo ha invocato ildiper i 16enni, ma non è lavolta che il tema viene discusso. Esattamente come ladi legalizzare la cannabis, ogni anno rispunta fuori quella di abbassare l’età dell’elettorato attivo. I leader di ogni colore politico accolgono sempre con entusiasmo l’iniziativa. Nel 2008, laa parlarne è stata Giorgia Meloni, arrivando addirittura a proporre nel 2011 l’abbassamento dell’elettorato passivo: 18 anni per la Camera dei Deputati e 25 anni per il Senato della Repubblica. Nel mese di marzo dello scorso anno, in prossimità della sua elezione a segretario del Pd, Enrico Letta ha nuovamente tirato fuori il tema ponendolo come punto chiave del nuovo corso al Nazareno. Anche allora la classe politica ha ...

Mov5Stelle : Il voto a 16 anni esiste già in molti Stati. Ora, è arrivato il momento di ascoltare le nuove generazioni, estenden… - petergomezblog : Grillo: “Dobbiamo estendere il diritto di voto ai sedicenni. Il mondo appartiene a loro” - berlusconi : Io ben comprendo l’antipatia per la politica di molti cittadini. Anch’io sono disgustato da quello che una volta ch… - torelli_stefano : @AlekosPrete Rincoglionita, se è così demente non dovrebbe minimamente avere il diritto di voto e tantomeno il diri… - ATarabbo : @BeatriceVenezi Domanda personale: ha mai pensato che lei, se davvero quel motto venisse tradotto in realtà, sarebb… -