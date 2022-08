DIRETTA | Osservatorio 182: contro la riduzione del sostegno, l’esonero dalle discipline e per la partecipazione delle famiglie nella stesura del PEI (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nasce l'Osservatorio 182 per vigilare sul corretto andamento delle operazioni del Dl 182/2022, allo scopo di tutelare alunni con disabilità e insegnanti di sostegno. Mercoledì 31 agosto alle ore 15 verrà presentato in DIRETTA su Facebook e YouTube il programma del nuovo Osservatorio. L'articolo DIRETTA Osservatorio 182: contro la riduzione del sostegno, l’esonero dalle discipline e per la partecipazione delle famiglie nella stesura del PEI . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nasce l'182 per vigilare sul corretto andamentooperazioni del Dl 182/2022, allo scopo di tutelare alunni con disabilità e insegnanti di. Mercoledì 31 agosto alle ore 15 verrà presentato insu Facebook e YouTube il programma del nuovo. L'articolo182:ladele per ladel PEI .

nomismaustampa : RT @IpsosItalia: ?? Il 27/09 si terrà in diretta streaming la presentazione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments. ?? L’edizi… - Nadnad3010 : Osservatorio 182: contro la riduzione del sostegno, l’esonero dalle discipline e per la partecipazione delle famigl… - IpsosItalia : ?? Il 27/09 si terrà in diretta streaming la presentazione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments. ??… - IpsosItalia : RT @nomismaustampa: Il 27/09 - alle ore 11 in diretta streaming - presentazione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments: parl… - ProDocente : Osservatorio 182: contro la riduzione del sostegno, l’esonero dalle discipline e per la partecipazione delle famigl… -