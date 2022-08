Dieta contro la dissenteria | cosa mangiare e cosa evitare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Laè una condizione fastidiosa e per certi versi imbarazzante, perché oltre a procurare una sensazione di malessere generale, può rendere più difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. Nei giorni in cui si manifesta e in quelli successivi, è importante curare l’alimentazione preferendo alcuni cibi piuttosto che altri e reidratarsi bevendo tanta acqua. Che cos’è laSi tratta di un fenomeno in cui il nostro organismo rilascia feci semiacquose o liquide, invece che solide, per più volte in uno stesso giorno. È possibile distinguerla in:acuta, ovvero quella che si verifica in specifici casi e che perdura per meno di 14 giorni;cronica, se va avanti per un mese circa e che potrebbe indicare una possibile infiammazione a carico dell’intestino. Cause Dietro alla ...