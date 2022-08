Di nuovo non funziona app Poste Italiane e PostePay oggi 31 agosto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Abbiamo diverse segnalazioni, che ho avuto modo di verificare in prima persona pochi minuti fa, a proposito di problemi con l’app Poste Italiane che non funziona, senza dimenticare quella relativa al servizio PostePay. Effettivamente, come avvenuto in occasione dell’ultimo articolo a tema che abbiamo pubblicato sul nostro sito, sembrerebbe che il disservizio riguardi diverse questioni, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora individuato una risposta ufficiale da parte dell’assistenza sui suoi canali ufficiali. Anche oggi non funziona app Poste Italiane e PostePay: gli ultimi aggiornamenti pervenuti Dunque, non funziona app Poste ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Abbiamo diverse segnalazioni, che ho avuto modo di verificare in prima persona pochi minuti fa, a proposito di problemi con l’appche non, senza dimenticare quella relativa al servizioPay. Effettivamente, come avvenuto in occasione dell’ultimo articolo a tema che abbiamo pubblicato sul nostro sito, sembrerebbe che il disservizio riguardi diverse questioni, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora individuato una risposta ufficiale da parte dell’assistenza sui suoi canali ufficiali. AnchenonappPay: gli ultimi aggiornamenti pervenuti Dunque, nonapp...

