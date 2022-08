Di cosa si parla in rete: gas e caro bollette in testa alle preoccupazioni degli italiani (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'analisi effattuata dagli algoritmi di intelligenza artificiale di KPI6 su social network, siti, blog ha messo in fila gli argomenti più rilevanti di cui si è discusso su Internet nelle ultime 4 settimane Leggi su repubblica (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'analisi effattuata dagli algoritmi di intelligenza artificiale di KPI6 su social network, siti, blog ha messo in fila gli argomenti più rilevanti di cui si è discusso su Internet nelle ultime 4 settimane

fanpage : Chi sono adesso i giovani deviati? Chi lo stabilisce? Cosa significa per Meloni? Nel video integrale diffuso sui su… - gparagone : #CaroBollette: più sono salate, più lo stato incassa... Per non parlare dei costi fissi (li chiamano 'oneri di sis… - AndreaMarcucci : #Salvini ipotizza che altri non abbiano mai lavorato, di suo certamente non l’ha mai fatto. Il leader della Lega no… - 4ngxldvst : RT @theunknovn: l'amore? l'amore di cui parla cioè stringere una cosa forte fino a soffocarla? - Scheletri : 'È l'estate del 1984 e Fielding ha 13 anni, quando nella tranquilla cittadina di Breathed, Ohio, arrivano contempor… -