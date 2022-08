Detersivo al posto del succo di frutta, anziana muore in casa di riposo. La polizia apre un’indagine (Di mercoledì 31 agosto 2022) A 93 anni muore in casa di riposo perché le viene dato Detersivo per piatti invece del succo di frutta. È la triste fine di Trudy Maxwell, e la vicenda ha avuto luogo a San Mateo, in California. La polizia, come riferisce Abc7 News, fa sapere che l’anziana avrebbe ingerito “sostanze chimiche tossiche”. Non solo: il team della struttura, l’Atria Park of San Mateo, ha fatto sapere che anche altri due residenti sono stati ricoverati in ospedale. In una dichiarazione ha comunicato quanto segue: “Possiamo confermare che tre dei nostri residenti sono stati recentemente trasportati in ospedale. Gli è stato erroneamente servito del Detersivo per piatti come succo di frutta“. La polizia di San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) A 93 anniindiperché le viene datoper piatti invece deldi. È la triste fine di Trudy Maxwell, e la vicenda ha avuto luogo a San Mateo, in California. La, come riferisce Abc7 News, fa sapere che l’avrebbe ingerito “sostanze chimiche tossiche”. Non solo: il team della struttura, l’Atria Park of San Mateo, ha fatto sapere che anche altri due residenti sono stati ricoverati in ospedale. In una dichiarazione ha comunicato quanto segue: “Possiamo confermare che tre dei nostri residenti sono stati recentemente trasportati in ospedale. Gli è stato erroneamente servito delper piatti comedi“. Ladi San ...

