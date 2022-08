Destra e Sinistra: neuropsicologia delle elezioni politiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) È diverso il cervello di una persona di Sinistra da quello di una persona di Destra? Negli ultimi vent’anni c’è stato un diluvio di pubblicazioni di neuropolitica, che evidenziano differenze in strutture e sottostrutture quali amigdala, insula, corteccia cingolata, corteccia prefrontale, striato e giunzione temporo-parietale Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 agosto 2022) È diverso il cervello di una persona dida quello di una persona di? Negli ultimi vent’anni c’è stato un diluvio di pubblicazioni di neuropolitica, che evidenziano differenze in strutture e sottostrutture quali amigdala, insula, corteccia cingolata, corteccia prefrontale, striato e giunzione temporo-parietale

