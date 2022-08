"Deficienti, cretini": gas alle stelle, chi viene travolto da Nicola Porro (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Se un continente dipende da un fornitore che si chiama Russia, e quel continente che dipende dalla Russia fa la guerra alla Russia per interposta persona, cioè attraverso l'Ucraina, e non pensa che avrà qualche problema sulle forniture di gas, ebbene quello è un continente di Deficienti e di cretini": Nicola Porro non usa mezzi termini e tacca direttamente l'Europa per quello che sta succedendo sul fronte del gas. Una crisi gravissima e probabilmente destinata a durare. Il conduttore di Quarta Repubblica ne ha parlato durante una diretta social, l'ormai nota "Zuppa di Porro", condannando in modo schietto le politiche messe in atto da Bruxelles e dai governi nazionali nell'ambito della crisi del gas. Secondo il giornalista, si tratta di un vero e proprio suicidio energetico ed economico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Se un continente dipende da un fornitore che si chiama Russia, e quel continente che dipende dalla Russia fa la guerra alla Russia per interposta persona, cioè attraverso l'Ucraina, e non pensa che avrà qualche problema sulle forniture di gas, ebbene quello è un continente die di":non usa mezzi termini e tacca direttamente l'Europa per quello che sta succedendo sul fronte del gas. Una crisi gravissima e probabilmente destinata a durare. Il conduttore di Quarta Repubblica ne ha parlato durante una diretta social, l'ormai nota "Zuppa di", condannando in modo schietto le politiche messe in atto da Bruxelles e dai governi nazionali nell'ambito della crisi del gas. Secondo il giornalista, si tratta di un vero e proprio suicidio energetico ed economico. ...

donnie_darko82 : Gioventù disgraziata. Imbecilli, cretini, deficienti!!! Andatevene all'estero a rompere i coglioni qui! - MauroRicchetti : Dico a quelli che sostengono il nucleare come soluzione: basta, ci fate solo la figura dei deficienti! Una centrale… - marcuspascal1 : @trilly153 Quando vogliono mettere deficienti in politica, essere campioni sportivi quasi sempre è essere un abbastanza cretini - fioridizuccaa : ieri sera dopo cena passeggiata sul lungomare e ancora dei cretini scemi deficienti con il cazzo di laser sparato n… - PenelopeVr46 : @dottorbarbieri Quindi dobbiamo fare debito per pagare gli aumenti del gas provocati dalle sanzioni di Bruxelles vo… -