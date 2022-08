Decreto taglia-bollette, la proposta di Di Maio: così salviamo le imprese (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Gli italiani non possono reggere ancora il peso di questa crisi: non appena arrivati al governo, abbiamo in programma un Decreto taglia-bollette». Il ministro degli Esteri, Luigi Di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Gli italiani non possono reggere ancora il peso di questa crisi: non appena arrivati al governo, abbiamo in programma un». Il ministro degli Esteri, Luigi Di...

