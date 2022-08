Damiano dei Maneskin: la decisione presa e le parole della fidanzata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Direttamente dal Giappone, Damiano dei Maneskin ha deciso di fare una piccola pazzia. Ecco qual è stata la reazione della fidanzata Damiano dei Maneskin è il frontman assoluto della band italiana più famosa al mondo. Negli ultimi anni i 4 ragazzi (Victoria, Thomas, Ethan e Damiano) hanno raggiunto una popolarità incredibile, riuscendo a vincere in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Direttamente dal Giappone,deiha deciso di fare una piccola pazzia. Ecco qual è stata la reazionedeiè il frontman assolutoband italiana più famosa al mondo. Negli ultimi anni i 4 ragazzi (Victoria, Thomas, Ethan e) hanno raggiunto una popolarità incredibile, riuscendo a vincere in L'articolo proviene da Leggilo.org.

thexeon81 : Il frontman dei Maneskin in perizoma agli Mtv Vma, De Sica: 'Damiano chi? Toni Brando tutta la vita'. E rievoca il… - _oxford_comma_ : La Roma invita allo stadio Timothée Chalamet, Damiano dei Maneskin, Blanco, noi invece c’abbiamo Cazzelan Vieri e q… - whodfuckisraff : @SzoAlex damiano dei maneskin - simonefarci : RT @repubblica: Il frontman dei Maneskin in perizoma agli Mtv Vma, De Sica: 'Damiano chi? Toni Brando tutta la vita'. E rievoca il film 'Co… - raspa90 : RT @repubblica: Il frontman dei Maneskin in perizoma agli Mtv Vma, De Sica: 'Damiano chi? Toni Brando tutta la vita'. E rievoca il film 'Co… -