Dalle utenze di cittadinanza al modello Macron: le proposte contro il caro-energia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua a tenere banco il tema del caro energia che preoccupa famiglie e imprese in vista di un autunno che si annuncia caldissimo. caro bollette, pressing trasversale su Draghi Tanto che – nonostante le prossime elezioni – i partiti sembrano disposti a seppellire l'ascia di guerra almeno su questa emergenza mentre prosegue il pressing trasversale su Draghi per "agire subito sulle bollette". Tante al momento le proposte avanzate dai partiti. Salvini e il modello Macron "Litighiamo su tutto, ma sulle bollette di luce e gas apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti" e "basta copiare la Francia di Macron", perché "questa è un'altra guerra e i lavoratori rischiano di morire con le aziende chiuse", ha detto ieri il segretario della Lega che chiede di ...

