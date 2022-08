Dalla Siria al Mar Arabico. Cresce il confronto tra Iran, Usa e Israele (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due giorni fa, lunedì 29 agosto, la marina ha impedito a una nave della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane (l’IRGCN del Sepâh) di confiscare un’imbarcazione di superficie senza equipaggio della Quinta Flotta nel Golfo Arabico. I marinai americani hanno individuato la nave appoggio dell’IRGCN “Shahid Baziar” che rimorchiava un USV Saildrone Explorer, parte di una rete di navi con e senza equipaggio che la flotta gestisce. La nave da pattugliamento costiero “Thunderbolt” della US Navy, insieme a un elicottero del Sea Combat Squadron 26, ha risposto all’incidente e la nave Iraniana ha rilasciato l’imbarcazione senza equipaggio e ha lasciato l’area circa quattro ore dopo, nelle prime ore del 30 agosto. È solo l’ultima delle schermaglie tra Iran e Stati Uniti che hanno contrassegnato questo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due giorni fa, lunedì 29 agosto, la marina ha impedito a una nave della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamicheiane (l’IRGCN del Sepâh) di confiscare un’imbarcazione di superficie senza equipaggio della Quinta Flotta nel Golfo. I marinai americani hanno individuato la nave appoggio dell’IRGCN “Shahid Baziar” che rimorchiava un USV Saildrone Explorer, parte di una rete di navi con e senza equipaggio che la flotta gestisce. La nave da pattugliamento costiero “Thunderbolt” della US Navy, insieme a un elicottero del Sea Combat Squadron 26, ha risposto all’incidente e la naveiana ha rilasciato l’imbarcazione senza equipaggio e ha lasciato l’area circa quattro ore dopo, nelle prime ore del 30 agosto. È solo l’ultima delle schermaglie trae Stati Uniti che hanno contrassegnato questo ...

