Dalla Bei 18 milioni per riciclo scorie in Umbria (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Bei (Banca Europea per gli investimenti) ha concesso un finanziamento di 18 milioni di euro all'azienda finlandese Tapojärvi, specializzata nei servizi di movimentazione, lavorazione e riciclaggio ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Bei (Banca Europea per gli investimenti) ha concesso un finanziamento di 18di euro all'azienda finlandese Tapojärvi, specializzata nei servizi di movimentazione, lavorazione e riciclaggio ...

r_jesuisprest : Assurdo come tutti i nostri bei politici siano così scollegati dalla realtà.. ottime prospettive per il nostro Paese - Zelo22327952 : @OrtigiaP @phedra0379 'La catena del freddo': l'ultimo ostacolo che ci separa dalla miocardite! Bei tempi! - ansaeuropa : #LaTuaEuropa La @EIB ha concesso un finanziamento di 18 milioni di euro all'azienda finlandese Tapojärvi, special… - nmtedeschi : @popoloni I bei tempi dell'analogico mi ricordano i matrimoni in medio formato e tutta l'attrezzatura ingombrante,… - OSINTsolution : @jacopo_iacoboni Bei tempi quelli, infiltrazioni Americane ovunque, eroina venduta quasi gratis nei sobborghi di S… -