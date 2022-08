Dal fucsia acceso alla maglia effetto DIY | ecco come ci vestiremo la prossima stagione

Leggi su amica

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutte pronte a prendere appunti. È il momento di fare un ripasso prima di procedere con lo shopping della nuova. E quindi di analizzare ancora una volta quali sono i trend moda autunno inverno 2022/23 più forti e irresistibili. Individuando quelli più in linea con il nostro stile personale e quelli da sperimentare per la prima volta. Outerwearcocoon I capispdiventano un mezzo per proteggersi dal freddo ma non solo. Si trasformano in un simbolico rifugio dal mondo esterno che non ha però nessuna intenzione di rinunciare allo stile. I cappotti oversize, dominano incontrastati. Con le loro proporzioni ampie e le spalle forti nuova divisa ufficiale della power woman contemporanea. Ma per avvolgersi durante l’inverno ci sono anche le pellicce sintetiche. Anch’esse over, si distinguono per le colorazioni insolite e per ...