Dal 2 settembre su Explorer HD Channel 176 di Sky la prima puntata di “S O S Cambio Pelle”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 agosto 2022) S.O.S.: LA MEDICINA ESTETICA E LA DERMATOLOGIA PROTAGONISTE suHDCANALE 176 SKY IN UN FORMAT DI 10 PUNTATE CON LA DOTT.SSA BERNARDINI Andrà in onda venerdì 22022 alle 13:30 e inserata alle 21:30, suHD176 di Sky, ladi “S.O.S.”, format da 10 episodi da 30 minuti che affronta i temi della medicina estetica e della dermatologia, con un ampio target dedicato a tutte le età. La dottoressa Nicoletta Bernardini apre le porte del suo centro di dermatologia. Insieme a lei sua madre, fondatrice dello studio, la dott.ssa Vilma Ciccone con i due fidati aiuti: Carlos, laureando in medicina e la ...