Da quando la cellulite è diventata un problema?

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La maggior parte delle donne ha la, eppure non rientra nello standard di bellezza. Il video di Le Monde spiega come e perché questa comune manifestazione cutanea è stata trasformata in un inestetismo. Leggi

donadefuera : @YUKIMENDOBOKE vivono in un mondo a parte e pensano di poter proiettare i loro processi mentali ( tette 10 culo 7 m… - pluvton_r : @jiucuptea “Sono davvero questi i problemi di una donna? Il seno piccolo? Le gambe grosse? I rotoli di grasso? La c… - bluepastello : Ma io ci credo che la gente poi vi chiama nazi femministe, mi viene lo stesso nervoso che mi viene quando leggo twe… - AntonioBergami4 : @GiuliaTulla @carloemme50 Quando i sinistri definivano Meloni grassa e ammasso di cellulite... - sonostressata2 : ecco cosa faccio vedere a mio padre quando mi dice che ho la cellulite io che mangio la pancetta -

Scienza e salute

... le sorelle Kardashian non si risparmianosi tratta di eliminare i difetti dai loro post su ... Nienteo smagliature da nascondere ai suoi 329 milioni di follower , solo un capriccio ...Anche sua madre tentò il suicidio svariate volte fino al 1998,riuscì nel suo intento. Tanti ... ventre piatto, nessuna smagliatura e neanche un filo di: questo, a dispetto delle 60 ... Buccia d’arancia e cellulite, la differenza da conoscere Wanda Nara ha deciso di mostrarsi sui social al naturale: l'argentina ha rivelato senza remore di avere dei difetti proprio come tutti.Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male', ha scritto Wanda. Wanda e la body positivity Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto - continua Wanda nel post ...