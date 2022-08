Da bollette “in vetrina” a luci spente: la protesta delle imprese (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si chiama bollette in vetrina l’operazione di trasparenza a livello nazionale per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti quale è la situazione in cui le imprese sono costrette a operare. bollette in vetrina Nei prossimi giorni i gestori dei pubblici esercizi associati a Fipe-Confcommercio riceveranno una cornice da appendere nei propri locali per mettere in bella vista le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica. Si tratta di bollette monstre, triplicate rispetto a un anno fa a causa dell’impennata dei prezzi del gas. Una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini, finora assai modesti, e la sospensione dell’attività in attesa di un intervento risolutivo da parte del Governo. La ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si chiamainl’operazione di trasparenza a livello nazionale per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti quale è la situazione in cui lesono costrette a operare.inNei prossimi giorni i gestori dei pubblici esercizi associati a Fipe-Confcommercio riceveranno una cornice da appendere nei propri locali per mettere in bella vista le ultimedel gas e dell’energia elettrica. Si tratta dimonstre, triplicate rispetto a un anno fa a causa dell’impennata dei prezzi del gas. Una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini, finora assai modesti, e la sospensione dell’attività in attesa di un intervento risolutivo da parte del Governo. La ...

leccenews24 : Caro-Energia, i negozi spengono le luci: quindi minuti al buio e bollette in vetrina per protesta - markmuscas : RT @matteo_1093: Esporre le bollette in vetrina, mentre prima lo facevate con il gp, e continuare ad applaudire i migliori questa volta non… - matteo_1093 : Esporre le bollette in vetrina, mentre prima lo facevate con il gp, e continuare ad applaudire i migliori questa vo… - luciano55321084 : Inflazione all’8,4%, choc d’autunno ai prezzi Voli, libri, caffè: 600 euro di spesa in più. Le famiglie adotterran… - lagenda70889069 : Bollette in vetrina, l’iniziativa di Confcommercio Ascom Torino e Provincia ECONOMIA, Primo Piano,… -