Cristiano Ronaldo-Napoli, ten Hag fa chiarezza: annuncio in conferenza stampa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la conferenza pre partita in vista della sfida contro il Leicester di domani, Erik ten Hag, tecnico del Manchester United ha parlato della situazione riguardo Cristiano Ronaldo viste le numerose voci di mercato degli ultimi giorni. Rispondendo a una domanda su CR7, ten Hag ha risposto così: “È chiaro. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità. C’è bisogno di molti giocatori per coprire il gran numero di partite e ottenere costanza di risultati.” Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Regan/Getty Images) Dalle parole del tecnico olandese si evince la sua volontà di trattenere il fuoriclasse portoghese. A questo punto è possibile che CR7 non lasci i Red Devils almeno per questa sessione di mercato. Nonostante i ripetuti tentativi del suo agente Jorge Mendes di provare a piazzare il suo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante lapre partita in vista della sfida contro il Leicester di domani, Erik ten Hag, tecnico del Manchester United ha parlato della situazione riguardoviste le numerose voci di mercato degli ultimi giorni. Rispondendo a una domanda su CR7, ten Hag ha risposto così: “È chiaro. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità. C’è bisogno di molti giocatori per coprire il gran numero di partite e ottenere costanza di risultati.”(Photo by Michael Regan/Getty Images) Dalle parole del tecnico olandese si evince la sua volontà di trattenere il fuoriclasse portoghese. A questo punto è possibile che CR7 non lasci i Red Devils almeno per questa sessione di mercato. Nonostante i ripetuti tentativi del suo agente Jorge Mendes di provare a piazzare il suo ...

sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - tancredipalmeri : Occhio il giornalista del Chiringuito amico di Cristiano Ronaldo ha cancellato il tweet sull’impossibilità di Cristiano nel Napoli! - brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - DirezioneTorino : RT @Juventi49737375: Qui per ricordarvi che Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro è stato un giocatore della Juventus Football Club https://t… - Juventi49737375 : Qui per ricordarvi che Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro è stato un giocatore della Juventus Football Club -